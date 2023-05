Julia Wesser beendet Karriere und löst Vertrag auf

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC muss bei den Kaderplanungen einen Rückschlag hinnehmen. Wie der sechsmalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, hat sich Julia Wesser entschlossen, ihre Profikarriere zu beenden. Der noch bis 2024 laufende Vertrag sei im beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Die 19-Jährige, die andere Prioritäten in ihrem Leben setzen möchte, begründet ihre Entscheidung so: "Wer glücklich sein will, braucht Mut. Es ist vielleicht nicht die einfachste Entscheidung, auf meine Gefühle zu hören, aber es ist die ehrlichste. Es ist an der Zeit, neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen."

Wesser begann ihre Laufbahn in ihrer Heimstadt und durchlief in der DSC-Talenteschmiede des VC Olympia alle Nachwuchsmannschaften, gewann mehrere deutsche Meistertitel in verschiedenen Altersklassen. Ausgestattet mit einem Doppelspielrecht gab sie bereits 2019 ihr Erstliga-Debüt und stand im Oktober 2021 beim Spiel gegen Stuttgart erstmals in der DSC-Startformation. Die 1,93 m große Athletin galt als eines der größten Talente im Angriff in Deutschland, unterschrieb im vergangenen Sommer ihren ersten Profivertrag beim DSC und gehörte zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft.

Der DSC bedauere aus sportlicher Sicht ihre Entscheidung, die Türen des Vereins würden aber stets offenstehen, falls sie sich für eine Rückkehr entscheide, heißt es in der Mitteilung. "Julia ist eine sehr vielseitig interessierte junge Frau. Ihre Entscheidung überrascht diejenigen, die sie etwas besser kennen, nicht. Sie wird bestimmt ihren ganz persönlichen Weg finden. Ich drücke ihr dafür die Daumen und wünsche ihr alles Gute", sagte DSC-Trainer Alexander Waibl. (dpa)