Julius Hirsch Preis: Drei Vereine ausgezeichnet

Der DFB zeichnet mit dem Julius Hirsch Preis einen Verein in Chemnitz aus, der sich gegen Rechtsradikalismus engagiert. Ein Club aus Frankfurt und Makkabi Deutschland gehören mit zu den Gewinnern.

Die Chemnitzer Vereine ASA-FF und Athletic Sonnenberg, die SG Bornheim 1945 Grün-Weiss aus Frankfurt/Main und der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland erhalten den Julius Hirsch Preis des DFB. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 21.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 13. November in Berlin statt.