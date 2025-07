Junge Autofahrerin stirbt nach schwerem Unfall

Eine Autofahrerin setzt auf einer Bundesstraße zum Überholen an. Das Fahrmanöver gerät außer Kontrolle - mit tödlichen Folgen.

Markersdorf.

Eine junge Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall in Ostsachsen im Krankenhaus gestorben. Die 21-Jährige war nach Polizeiangaben am Freitagvormittag zwischen Markersdorf und Reichenbach beim Überholen in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, erlag dort aber ihren Verletzungen, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.