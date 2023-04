Junge Jüdische Kultusgemeinde Dresden bekommt Davidstern

Dresden.

Die im Herbst 2021 gegründete Jüdische Kultusgemeinde Dresden ist mittlerweile um fast zwei Drittel gewachsen. "Wir haben aktuell rund 200 Mitglieder", sagte Rabbi Akiva Weingarten vor der Anbringung eines Davidsterns an der Außenwand ihres Domizils am Donnerstag. Es gebe viele Juden in der Stadt, die vorher nicht zu einer Gemeinde gehörten und bei ihnen ein Zuhause gefunden hätten. "Studenten, Israelis oder auch deutsche Juden." Mit einem Altersdurchschnitt von 28 Jahren ist die Kultusgemeinde zudem eine junge Gemeinschaft.