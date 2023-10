Junge mit Spielzeugpistole: Polizeieinsatz in Glauchau

Glauchau.

Ein Zwölfjähriger mit einer Spielzeugpistole hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei in Glauchau (Landkreis Zwickau) ausgelöst. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie eine dunkel gekleidete Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand an einer Wohnung gesehen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.