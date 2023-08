Junge Ukrainer sollen jetzt in regulären Schulklassen lernen

Weil unklar ist, wie lange der russische Angriffskrieg dauern wird, verabschiedet sich Sachsen zum neuen Schuljahr vom bisherigen Sondermodell. Das bringt Probleme mit sich.

Mehr als 9000 ukrainische Schülerinnen und Schüler lernen derzeit an Sachsens Schulen. Mit dem neuen Schuljahr sollen sie nun in regulären Klassen am Fachunterricht teilnehmen. Bislang wurden sie in ukrainischen Vorbereitungsklassen unterrichtet. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zufolge sei das immer nur provisorisch gedacht gewesen....