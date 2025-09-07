Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 20-Jähriger ist bei einer "Love Parade" in Luttowitz im Kreis Bautzen am Samstag von einem der teilnehmenden Festwagen überrollt worden. (Symbolbild)
Ein 20-Jähriger ist bei einer "Love Parade" in Luttowitz im Kreis Bautzen am Samstag von einem der teilnehmenden Festwagen überrollt worden. (Symbolbild) Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Sachsen
Junger Mann wird bei Party-Umzug von Anhänger überrollt
Es sollte ein fröhlicher Umzug im Stil der Love Parade werden: Doch im Kreis Bautzen ist es dabei zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Sprung auf einen Traktor-Anhänger endete dramatisch.

Luttowitz.

Bei einem fröhlichen Party-Umzug im Kreis Bautzen ist ein 20-Jähriger von einem Festwagen überrollt und schwer verletzt worden. Bei dem Umzug waren am Samstag in Luttowitz 17 Traktoren im Stil der Love Parade in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Dorfklub des 160-Seelen-Ortes hatte den Umzug organisiert. 

Ein 20-jähriger Festteilnehmer habe dabei versucht, auf den Anhänger eines fahrenden Traktors aufzuspringen, rutschte aber ab und kam zu Fall. Der junge Mann wurde im Beinbereich von dem Anhänger überrollt und zog sich schwere Verletzungen zu, hieß es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Görlitz. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (dpa)

