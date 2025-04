Junggesellenabschied löst großen Polizeieinsatz aus

Was auf einem Parkplatz in Dresden nach einer echten Entführung aussah, entpuppte sich als Teil eines Junggesellenabschieds. Jetzt könnte den feiernden Freunden Ärger drohen.

Dresden.

Ein Junggesellenabschied hat in Dresden einen Polizeieinsatz samt Hubschrauber ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei maskierte Männer am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz einen 38-Jährigen scheinbar gegen seinen Willen in ein Auto gezerrt und waren anschließend Richtung Pirna davongefahren.