Die Kanzlei von Rechtsanwalt Max Baumeister hat in dieser Woche am Oberlandesgericht Dresden weitreichende Urteile gegen den Facebook-Konzern Meta erwirkt.
Meta betreibt die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram sowie den Messenger Whatsapp und liest Max Baumeister zufolge bei 30 bis 40 Prozent aller weltweiten Internetseiten und Apps mit, was Menschen dort machen. In Europa umgehe der Konzern das Recht.
Der US-Konzern Meta von Mark Zuckerberg hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Menlo Park.
Langfristig könnte es für Meta eng werden: Max Baumeister erwartet eine Grundsatzentscheidung vom Bundesgerichtshof bis 2027.
Sachsen
Jurist über Meta-Konzern: Krasser als die Stasi, aber profitorientiert
Redakteur
Von Tobias Wolf
Dresden. In Sachsen sind drei Millionen Menschen von der Dauerüberwachung bei Facebook und Instagram betroffen. Max Baumeisters Kanzlei hat nun vor dem Oberlandesgericht Dresden Urteile mit Signalwirkung gegen den Mutterkonzern erwirkt. Würden genug Menschen klagen, müsste Meta seine Überwachung einstellen, sagt er. Praktisch jedem stünde Schadensersatz zu.

FP: Herr Baumeister, kann Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram mehr als Bundesnachrichtendienst und Polizei?
