Justizministerin über Kinder als Intensivtäter: „Man kann auch die Eltern in Mithaftung nehmen“

Dresden. Bis zu ihrer Berufung in die Staatsregierung hatte niemand Constanze Geiert auf dem Zettel: Sachsens Justizministerin über minderjährige Täter, einen Brennpunkt in Aue, DNA-Tests zur geografischen Herkunft und warum es für Behörden so schwer ist, Kinderporno-Netzwerken auf die Spur zu kommen.

Freie Presse: Frau Geiert, bei Staatsanwaltschaften landen immer mehr Ermittlungsverfahren. Welche Straftaten nehmen besonders zu? Freie Presse: Frau Geiert, bei Staatsanwaltschaften landen immer mehr Ermittlungsverfahren. Welche Straftaten nehmen besonders zu?