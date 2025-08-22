Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild)
Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild)
Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
JVA-Pannenbaustelle: Suche nach neuem Bauunternehmer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gefängnisneubau in Zwickau hat für viele Negativschlagzeilen gesorgt. Aus einer Hand soll das Projekt nun zu Ende geführt werden. Dazu wird ein sogenannter Totalunternehmer gesucht.

Zwickau.

Um den mit erheblichen Mängeln belasteten Gefängnisneubau in Zwickau wieder in die Spur zu bringen, forciert der Freistaat Sachsen die Suche nach einem Totalunternehmer. Die offizielle Ausschreibung ist laut dem Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement im Dezember geplant, eine erste Bekanntmachung wurde aber bereits veröffentlicht. Nach der Kündigung des früheren Generalplaners wird demnach ein Unternehmen gesucht, das sowohl die weitere Planung als auch die Bauausführung übernimmt. 

Die neue Justizvollzugsanstalt ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen und Thüringen. Geplant sind 820 Haftplätze. Große Teile stehen bereits, doch wegen erheblicher Mängel und einem Zerwürfnis mit dem früheren Generalplaner ruhen die Arbeiten auf der Baustelle.

Nach jüngsten Angaben soll der Bau ab dem zweiten Halbjahr 2027 fortgesetzt werden und die neue JVA 2030 ihren regulären Betrieb aufnehmen. Als Kosten werden inzwischen bis zu 500 Millionen Euro kalkuliert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
18.08.2025
2 min.
Rechtsextremistin Liebich soll Haftstrafe in Chemnitzer Frauen-JVA antreten
Marla-Svenja Liebich soll im Frauengefängnis Chemnitz ihre Haftstrafe antreten.
Die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ist zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nun soll sie die Haft in der Chemnitzer Frauen-JVA antreten.
22.08.2025
3 min.
Verkorkster Gefängnisneubau in Zwickau: Freistaat beginnt Suche nach einem Totalunternehmer
Außer Mängelbeseitigung passiert auf der Gefängnisbaustelle seit 2023 nicht mehr viel.
Im Juni hatten die Verantwortlichen angekündigt, eine neue Firma zu suchen, die den millionenschweren Chaos-Bau in Zwickau fertigstellen soll. Bewerben können sich Unternehmen aber noch nicht.
Michael Stellner
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
Mehr Artikel