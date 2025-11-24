JVA-Weihnachtsbasar mit Produkten von Gefangenen

Nach sechs Jahren Pause bieten Sachsens Gefängnisse bei einem Weihnachtsmarkt der besonderen Art wieder Waren an, die Gefangene hergestellt haben. Zwei Termine stehen zur Auswahl.

Dresden. Auf einem Weihnachtsbasar der sächsischen Justizvollzuganstalten werden in diesem Jahr wieder die Produkte von Gefangenen angeboten. Neben verschiedenen Weihnachtsartikeln können Näh- und Stickarbeiten, Backwaren und Wursterzeugnisse gekauft werden, wie das Justizministerium mitteilte.

Nach sechsjähriger Pause gibt es in diesem Jahr zwei Termine: am kommenden Donnerstag im Justizministerium und am 4. Dezember im Justizzentrum Dresden. Der Basar ist jeweils von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

In den Betrieben der neun sächsischen Gefängnisse arbeiten den Angaben nach 1.608 Gefangene - also etwas mehr als jeder zweite Häftling im Land. Die Gefangenen sind unter anderem in einer Bäckerei, einer Drechselei oder im Garten- und Landschaftsbau tätig. (dpa)