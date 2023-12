Kabinett: Entwurf für Bestattungsgesetz freigegeben

Dresden.

In Sachsen sollen künftig Menschen gemeinsam mit ihren Haustieren bestattet werden können. Das ist eine Regelung im neuen Bestattungsgesetz, dessen Entwurf das Kabinett am Dienstag zur Anhörung freigab und damit zur Diskussion stellte. Nach der letzten großen Novelle 2009 soll das Gesetz nun an Erfordernisse der Praxis, gesellschaftlicher Entwicklungen hinsichtlich der Bestattungskultur und der Digitalisierung angepasst werden, gab das Sozialministerium bekannt.