Das Kabinett trifft sich nicht nur in Dresden, sondern auch außerhalb. (Archivbild)
Das Kabinett trifft sich nicht nur in Dresden, sondern auch außerhalb. (Archivbild)
Sachsen
Kabinett kommt im Landkreis Zwickau zusammen
Immer wieder trifft sich die sächsische Regierung außerhalb Dresdens zu auswärtigen Kabinettssitzungen. Als Nächstes ist der Landkreis Zwickau dran.

Dresden.

Die sächsische Regierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt nächsten Dienstag (23. September) in Lichtenstein zusammen. Im ersten Teil der Kabinettssitzung stehe der Landkreis Zwickau im Mittelpunkt, wie die Staatsregierung mitteilte.

Landrat Carsten Michaelis (CDU) wird zu Gast sein. Am Vorabend tauschen sich die Mitglieder der Staatsregierung mit Bürgerinnen und Bürgern bei der Veranstaltung "Sachsengespräch" in der Pleißentalhalle in Werdau aus. 

Sachsens Landesregierung trifft sich regelmäßig außerhalb der Landeshauptstadt zu Sitzungen und war bereits an der Hochschule Zittau/Görlitz oder im Horch-Museum in Zwickau zu Gast. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel