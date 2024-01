Kabinett: Neues Förderprogramm für Altlastensanierung

Oschatz.

Das sächsische Kabinett hat ein neues Förderprogramm für die Sanierung von Altlasten auf den Weg gebracht. Konkret geht es um belastete Böden und das Grundwasser. "Sachsen ist seit Generationen Industrieland. In der Vergangenheit hat das auf Tausenden Flächen leider Böden und Grundwasser enorm belastet. Wenn diese Schäden beseitigt werden, beseitigen wir Gefahren für die Umwelt", erklärte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Dienstag nach einer auswärtigen Sitzung der Regierung in Oschatz. Er verspricht sich von der Sanierung und Wiederbelebung solcher Flächen auch eine Stärkung der biologischen Vielfalt.