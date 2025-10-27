Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild)
In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild)
In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Kältehilfe in Dresden: Nachtcafés öffnen für Obdachlose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn die Nächte kälter werden, wird das Leben auf der Straße lebensgefährlich. In Dresden gibt es Hilfe: Zahlreiche Einrichtungen bieten Schutz, Wärme und Unterstützung für obdachlose Menschen.

Dresden.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit stehen in Dresden wieder Angebote für obdachlose Menschen bereit. Insgesamt gibt es nach Angaben der Stadt 506 warme und sichere Schlafplätze - davon 400 Betten in 10 Übergangswohnheimen, 56 Plätze in 28 Gewährleistungswohnungen sowie 50 Notschlafplätze. "Niemand muss sich schämen, diese Hilfe anzunehmen", sagte Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann. 

Für diese städtischen Unterkünfte ist demnach eine Zuweisung des Sozialamts notwendig. Außerhalb der Dienstzeiten können Betroffene die Notaufnahme des Übergangswohnheims im Hechtviertel nutzen.

Am 1. November öffnen zudem sieben Dresdner Kirchgemeinden ihre Türen zu den ökumenischen Nachtcafés - mit Essen, Wärme und auf Wunsch einer Übernachtung. Beratung und Unterstützung bieten außerdem vier Kontakt- und Beratungsstellen in Pieschen, Striesen, Löbtau und Plauen

Aktuell sind in Dresden 424 Menschen als wohnungslos registriert. Kaufmann appelliert an alle Bürger, besonders in der kalten Jahreszeit aufmerksam zu sein und bei akuter Notlage den Notruf 112 zu wählen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
12:39 Uhr
1 min.
Urteil wegen Mordes am Leipziger Hauptbahnhof rechtskräftig
Der BGH hat ein Urteil zu einem Mord am Leipziger Hauptbahnhof bestätigt. (Archivbild)
Ein Mann erdrosselt einen anderen an einem Schlafplatz für Obdachlose am Leipziger Hauptbahnhof. Die Verurteilung des Täters wegen Mordes ist jetzt rechtskräftig.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel