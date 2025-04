Känguru löst in Sachsen einen Polizeieinsatz aus

Da wäre wohl jeder überrascht gewesen: Im Dunkeln kauerte am Montagabend plötzlich ein Känguru auf einer Kreisstraße in Sachsen. Ein verblüffter Autofahrer machte ein Foto davon - und alarmierte die Polizei.

Sebnitz.

Am Montagabend sind Polizisten aus Sebnitz zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Ein Mann meldete sich telefonisch auf dem Polizeirevier und teilte den Beamten mit, dass er soeben ein Känguru auf der Kreisstraße 8725 nahe Schönbach hat sitzen sehen. Um seine Entdeckung zu untermauern, übersandte der Autofahrer auch noch ein Foto des Tieres.

Polizisten gleich zum Ort des Geschehens ausgerückt

„Es gab erst natürlich eine gewisse Skepsis, ob sich da jemand einen Scherz erlaubt“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage der „Freien Presse“. „Gleichwohl machten sich die Polizisten umgehend auf dem Weg zum Ort des Geschehens, weil ein frei herumlaufendes Känguru eine Gefahr für den Verkehr darstellt.“

Besitzerin ausfindig gemacht

Das Tier konnten die Beamten jedoch nicht mehr ausfindig machen. Auf ihren Streifen werden die Beamten aber weiterhin nach dem Beuteltier Ausschau halten: Denn das Foto ist offenbar authentisch. „Wir haben inzwischen eine Besitzerin aus der Region ausfindig gemacht, die ein Känguru vermisst“, so der Polizeisprecher.

Privathaltung von Kängurus in Deutschland nicht verboten

Kängurus darf man in Deutschland durchaus halten – auch als Privatperson. Die Beuteltiere sind zwar nicht meldepflichtig, allerdings müssen Halter eine Reihe an Auflagen erfüllen. So benötigen sie zum Beispiel eine Haltungsgenehmigung, die vom zuständigen Umwelt- und Veterinäramt erteilt wird. (juerg)