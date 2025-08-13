Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Magnesiumkalk wird aus der Luft abgeworfen.
Magnesiumkalk wird aus der Luft abgeworfen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Hubschrauber fliegen über die Wälder.
Hubschrauber fliegen über die Wälder. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Der Kalk soll versauerte Böden neutralisieren.
Der Kalk soll versauerte Böden neutralisieren. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Versauerung ist eine Folge der Umweltverschmutzung.
Die Versauerung ist eine Folge der Umweltverschmutzung. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Kalk-Behandlung aus der Luft für sächsische Wälder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Waldböden in Sachsen sind die Folgen des sauren Regens Ende des vorigen Jahrhunderts immer noch messbar. Jetzt wird wieder Kalk verteilt, um die Lage zu bessern.

Chemnitz.

Sächsische Wälder bekommen derzeit wieder eine Kalk-Kur aus der Luft verpasst. Bis Oktober werfen Helikopter knapp 18.000 Tonnen Magnesiumkalk ab, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilte. Rund 6.000 Hektar Wald werden versorgt.

Bei der aufwendigen Aktion geht es noch immer darum, die Folgen des sauren Regens aus dem vorigen Jahrhundert abzumildern. Die Bodenschutzkalkung kostet in diesem Jahr rund 3,14 Millionen Euro.

Umweltbelastung in den Böden nachweisbar

Der saure Regen wurde durch schwefel- und stickstoffhaltige Industrieabgase verursacht. Oberirdisch haben sich die Bäume laut Sachsenforst inzwischen erholt. "Im Wurzelraum ist die Umweltbelastung jedoch noch heute messbar", hieß es. Betroffen seien vor allem das Vogtland, das Erzgebirge sowie das Oberlausitzer Bergland und das Zittauer Gebirge.

Der Kalk wird laut Sachsenforst sowohl über Staatswälder als über auch Flächen im privaten und in anderem Eigentum verteilt. Seit 1986 sind schon mehr als 430.000 Hektar Wald gekalkt worden. (dpa)

