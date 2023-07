Kalk gegen saure Waldböden: Warnung vor Verletzungsgefahr

Dresden.

Um geschädigte Wälder in den Forstrevieren Rosenthal, Bielatal, Cunnersdorf und Königstein zu unterstützen, hat die Landesforstanstalt den Einsatz von 2500 Tonnen Kalk angekündigt. Knapp 820 Hektar Staatswald im Forstbezirk Neustadt sollen damit ab Anfang nächster Woche gekalkt werden, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst am Donnerstag mitteilte. In den kommenden vier Wochen solle ein Hubschrauber über dem Gebiet tätig sein.