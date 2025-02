Kaltfront bringt frostige Nächte nach Sachsen

In den Bergen wird es in den nächsten Nächten frostig. Winterwetter wie aus dem Bilderbuch ist trotzdem nicht in Sicht.

Leipzig/Oberwiesenthal.

In Sachsen stehen besonders im Bergland frostige Nächte bevor. Schnee bleibt aber weiterhin eher Mangelware. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht am Mittwoch eine Kaltfront auf, die auch viel Bewölkung über dem Freistaat bringt. Die Temperaturen werden sich nachts definitiv "im Frostbereich" bewegen, sagte ein DWD-Meteorologe in Leipzig.

Schnee sei derzeit nur in den Kammlagen der Mittelgebirge zu finden. In Zinnwald lägen 15 Zentimeter Schnee, auf dem Fichtelberg seien es 39 Zentimeter. Schon in Marienberg, das auf etwa 600 Metern Höhe liegt, seien dagegen höchstens noch Flecken von Schnee zu finden. "Neuschnee ist erstmal nicht in Sicht", sagte der Meteorologe. (dpa)