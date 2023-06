Kammerbeschluss: Sachsen führt Schwerpunkt Infektiologie ein

Dresden.

In den Fachgebieten Innere Medizin sowie Kinder- und Jugendmedizin in Sachsen wird der Schwerpunkt Infektiologie eingeführt. So könne ein größerer Teil der Ärzteschaft Spezialwissen "auf diesem wichtigen Gebiet" erwerben, um Patienten in Praxis und Klinik gleichermaßen fachgerecht zu versorgen, berichtete die Landesärztekammer am Samstag in Dresden über einen entsprechenden Beschluss der Kammerversammlung.