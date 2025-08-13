Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Schloss Bad Muskau ist eine Spielstätte des Kammermusikfestes Oberlausitz (ArchivbildI).
Das Schloss Bad Muskau ist eine Spielstätte des Kammermusikfestes Oberlausitz (ArchivbildI). Bild: Robert Michael/dpa
Das Schloss Bad Muskau ist eine Spielstätte des Kammermusikfestes Oberlausitz (ArchivbildI).
Das Schloss Bad Muskau ist eine Spielstätte des Kammermusikfestes Oberlausitz (ArchivbildI). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Kammermusikfest lädt in die Oberlausitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kammermusikfest Oberlausitz ist ein noch junges Festival. Doch schon die vierte Ausgabe kann mit namhaften Interpreten punkten.

Bautzen.

Das Kammermusikfest Oberlausitz möchte auch in diesem Jahr historische Orte der Region in Konzertsäle verwandeln. Ob Kirchen, Schlösser oder Herrenhäuser – die Baudenkmäler sollen ab Freitag für eine Woche zur Bühne für musikalische Meisterwerke werden, formulierte der Veranstalter seinen Anspruch. Das Eröffnungskonzert in der Kirche von Baruth bestreiten die Dresdner Kapellsolisten mit der Harfenistin Serafina Jaffé und Dirigent Helmut Branny. Das Programm umfasst Werke von Mozart, Händel, Vivaldi und Telemann. 

Namhafte Interpreten zu Gast

Intendant Hagen W. Lippe-Weißenfeld setzt auf musikalische Vielfalt. Schon am zweiten Tag des Festivals mischen sich Bigband-Klänge in die klassische Kammermusik. Im Schlosspark Gröditz musiziert das Ensemble "Klangfarben" aus Jonsdorf bei freiem Eintritt mit Mädchen und Jungen aus Musikschulen der Region. Als Höhepunkt ist unter anderem ein Auftritt des Scharoun Ensembles der Berliner Philharmoniker zum Auftakt einer "Langen Nacht der Musik" am 22. August ausgewiesen. Weitere Gäste sind etwa das Thüringer Bach Collegium, das Ensemble Polyharmonique und die Batzdorfer Hofkapelle.

Moritzburg Festival Orchester gastiert 

Das Moritzburg Festival Orchester mit seinem Dirigent Josep Caballé Domenech macht einen Abstecher in die Oberlausitz und ist am 20. August in der Kirche von Ebersbach zu erleben. "Wir freuen uns, dass es erneut gelungen ist, ein abwechslungsreiches, hochkarätiges Festivalprogramm zu präsentieren. Es ermöglicht auf der einen Seite ein Wiedersehen mit bekannten Künstlern, die unser Festival von Anfang an prägen. Zum anderen haben wir die Ehre, großartige Stars erstmals bei uns begrüßen zu dürfen", betonte Intendant Lippe-Weißenfeld. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
11.08.2025
2 min.
Sorbisches National-Ensemble will "Neuland" betreten
Das Sorbische National-Ensemble bietet seinem Publikum in der neuen Spielzeit auch Uraufführungen (Archivbild).
Von Queen über Gundermann bis zu einer "Müschen impossible": Das Sorbische National-Ensemble bietet dem Publikum nicht nur klassisches Theater und Musiktheater.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
13:48 Uhr
1 min.
Toter 13-Jähriger: Keine Hinweise auf Straftat
Der tot aufgefundene 13-Jährige wurde nicht Opfer einer Straftat. (Archivbild)
Die Umstände und Hintergründe des Todes eines 13-Jährigen in der Oberlausitz sind weiter unklar. Der Junge war von einem Campingplatz verschwunden. Eine Straftat liegt aber wohl nicht vor.
Mehr Artikel