Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Auftreten der Asiatischen Tigermücke in Dresden werden nun aufgestellte Fallen untersucht.
Nach dem Auftreten der Asiatischen Tigermücke in Dresden werden nun aufgestellte Fallen untersucht. Bild: Jürgen Lösel/dpa
In speziellen Fallen in Dresden sollen Asiatische Tigermücken gefangen und untersucht werden.
In speziellen Fallen in Dresden sollen Asiatische Tigermücken gefangen und untersucht werden. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Die Asiatische Tigermücke ist in Dresden vermehrt aufgetreten. Nun soll die Population anhand von Fallen bestimmt werden. (Archivbild).
Die Asiatische Tigermücke ist in Dresden vermehrt aufgetreten. Nun soll die Population anhand von Fallen bestimmt werden. (Archivbild). Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Nach dem Auftreten der Asiatischen Tigermücke in Dresden werden nun aufgestellte Fallen untersucht.
Nach dem Auftreten der Asiatischen Tigermücke in Dresden werden nun aufgestellte Fallen untersucht. Bild: Jürgen Lösel/dpa
In speziellen Fallen in Dresden sollen Asiatische Tigermücken gefangen und untersucht werden.
In speziellen Fallen in Dresden sollen Asiatische Tigermücken gefangen und untersucht werden. Bild: Jürgen Lösel/dpa
Die Asiatische Tigermücke ist in Dresden vermehrt aufgetreten. Nun soll die Population anhand von Fallen bestimmt werden. (Archivbild).
Die Asiatische Tigermücke ist in Dresden vermehrt aufgetreten. Nun soll die Population anhand von Fallen bestimmt werden. (Archivbild). Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Sachsen
Kampf gegen Tigermücke in Dresden: Fallen werden untersucht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden jagt das "fliegende Zebra": Fallen sollen zeigen, wo die gefährliche Asiatische Tigermücke ihr Unwesen treibt. Was steckt hinter der Aktion – und warum ist Wachsamkeit gefragt?

Dresden.

Im Kampf gegen die aggressive Asiatische Tigermücke werden jetzt die aufgestellten Fallen untersucht. In den kommenden drei Tagen werden die Fallen überprüft, sagte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Die Proben sollen dann in der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) analysiert werden.

Der Fokus der Maßnahmen richtet sich auf den Stadtteil Äußere Neustadt, in dem die Mücke zuletzt immer wieder auftauchte. Die Fallen waren Mitte August von einer Firma aus Nürnberg, die über umfassende Expertise auf dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung verfügen soll, aufgestellt worden. Ziel sei es, das Ausmaß der Population und "Hotspots" zu erfassen. Zudem ist die Bevölkerung aufgerufen, den Fund von Tigermücken per Foto zu dokumentieren und der LUA zu melden.

Tigermücken haben kontrastreiche schwarz-weiße Musterung

Die Asiatische Tigermücke kann anhand einer Reihe charakteristischer Merkmale erkannt werden. Dazu zählen eine deutliche, kontrastreiche schwarz-weiße Musterung. Deshalb werden die Insekten auch "fliegendes Zebra" genannt. Am Kopf und am Rücken haben sie weiße Längsstreifen. Auch an den Hinterbeinen gibt es weiße Streifen, das letzte Beinglied ist ganz weiß. Die Tiere besitzen durchsichtige Flügel und werden drei bis acht Millimeter groß, wie es hieß. 

Die Asiatische Tigermücke, die auch tagsüber zusticht, wurde erstmals im Vorjahr in Dresden nachgewiesen. Sie war ursprünglich im asiatisch-pazifischen Raum beheimatet und breitet sich weltweit aus. Die Insekten können Krankheitserreger wie das Dengue-, Zika- und Chikungunya-Virus übertragen, ebenso das West-Nil-Virus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
11:25 Uhr
3 min.
Das gefährlichste Tier der Welt ist auf dem Vormarsch aus Asien: Sticht die Tigermücke auch schon im Vogtland?
Eine Asiatische Tigermücke. In Südeuropa ist das Krankheiten übertragende Insekt schon länger heimisch.
Fleißige Insektenjäger der Region sind in Habachtstellung. Sie beteiligen sich am „Mückenatlas“. Was es damit auf sich hat und welchen Schutz es gegen die Plagegeister gibt.
Sabine Schott
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
18:24 Uhr
2 min.
77,5 Millionen Euro für neues Berufsschulzentrum in Dresden
In Dresden entsteht ein neues Berufsschulzentrum. (Archivbild)
In Dresden entsteht bis 2028 ein Berufsschulzentrum für Elektrotechnik. Künftig werden dort rund 2.200 Berufsschüler ausgebildet – erstmals auch auf Englisch.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel