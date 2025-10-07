Kapitänsamt bei RB als Motivation für Raum

David Raum übernimmt als Kapitän bei RB Leipzig mehr Verantwortung – und bringt frischen Elan ins DFB-Team. Was ihn antreibt und wie er mit neuem Konkurrenzdruck umgeht.

Herzogenaurach. David Raum sieht sich als neuer Kapitän von RB Leipzig auch bei der Fußball-Nationalmannschaft noch mehr in der Verantwortung. "Es tut gut, im Verein so eine Bestätigung zu kriegen. Es ist mein viertes Jahr in Leipzig und dass ich da als Kapitän vorangehen darf, ist ein Riesenkompliment. Ich bin froh, dass ich vorangehen darf, ich wachse in der Rolle. Damit versuche ich, hier anzureisen, versuche Energie zu geben", sagte der 27-Jährige im Teamquartier der DFB-Elf in Herzogenaurach.

Auf die Diskussionen um Probleme auf den Positionen der Außenverteidiger will sich Raum nicht einlassen. "Ich probiere da bei mir zu bleiben. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Fähigkeiten. Ich weiß, wie ich helfen kann, nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft", sagte er.

Brown als neuer Konkurrent

Auf seiner linken Außenbahn verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland auf Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart und berief stattdessen in Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt einen Neuling.

Raum ist somit der logische Startelf-Spieler und baut auf Physis und Mentalität als seine Stärken. "Ich glaube, dass ich über meine guten Leistungen in Verein, die ich momentan bringe, über meine neue Rolle, die ich ganz gut ausfülle im Verein, verdient habe, hier dabei zu sein. Ich schaue auf mich", sagte er. Mit bisher 30 Länderspielen ist er hinter Jonathan Tah (39 Länderspiele) der Defensiv-Akteur mit den zweitmeisten DFB-Einsätze im aktuellen Kader.

Ridle Baku (m.) ist zurück bei der Nationalmannschaft. Bild: Federico Gambarini/dpa Ridle Baku (m.) ist zurück bei der Nationalmannschaft. Bild: Federico Gambarini/dpa

Club-Kollege Ridle Baku, der erstmals nach vier Jahren wieder für die Nationalmannschaft spielen könnte, hat bisher vier Einsätze vorzuweisen und die neue Bewährungschance aus Pendant auf der rechten Abwehrseite laut Raum total verdient. "Auf den kann man sich verlassen. Er ist ein fleißiger Junge. Er hat sich über Umwege den Schritt erarbeitet, über Leistung im Verein, er gibt alles, bringt sich gut ein. Er kann auch hier in der Nationalmannschaft helfen", sagte Raum. (dpa)