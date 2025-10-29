Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dreilich und seine Ehefrau Belinda hatten sich 2022 getrennt. (Archivbild)
Dreilich und seine Ehefrau Belinda hatten sich 2022 getrennt. (Archivbild) Bild: Joerg Carstensen/dpa
Dreilich und seine Ehefrau Belinda hatten sich 2022 getrennt. (Archivbild)
Dreilich und seine Ehefrau Belinda hatten sich 2022 getrennt. (Archivbild) Bild: Joerg Carstensen/dpa
Sachsen
Karat-Sänger Claudius Dreilich ist wieder verliebt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Belinda folgt Assol: Der Karat-Sänger spricht über seine neue Liebe und die Herausforderungen einer Beziehung mit einem Künstler.

Berlin.

Claudius Dreilich, Sänger der Band Karat, ist wieder verliebt. Seine neue Partnerin heiße Assol und sei 49 Jahre alt, berichtete der 55-Jährige der "SuperIllu". "Das Schöne ist: Assol tauchte nicht plötzlich in meinem Leben auf, sie kannte Karat und meine Geschichte bereits. Und sie wusste, auf was sie sich bei einem Künstler einlässt", berichtete Dreilich. Kennengelernt hätten sie sich über ihre Mutter, die am Merchandise-Stand der Band arbeitete.

Mit einem Künstler liiert zu sein, sei nicht leicht, sagte der Karat-Frontmann. "Die Musik steht an erster Stelle, dann kommt alles andere. Das ist für eine Frau nicht einfach." 2022 hatten sich Dreilich und Ehefrau Belinda getrennt. 

Die Berliner Band Karat ("Über sieben Brücken musst du gehn") feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
20.10.2025
2 min.
Herbert Grönemeyer sieht sich ungern im Spiegel an
Herbert Grönemeyer zählt zu den größten Künstlern der deutschen Popmusik (Archivbild).
In den sozialen Medien zeigt der Musiker gerne mal seine Outfits. Doch zu Hause meidet der Sänger eher den Spiegel. Warum der Künstler auf auffällige Brillen setzt.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
23:38 Uhr
2 min.
Tanzende Nonnen und wuchtiger Sound – Lindemanns Tourauftakt
Till Lindemann singt zum Auftakt der Solo-Tournee vor rund 10.000 Menschen in Leipzig.
Mit provokanten Bildern startet Till Lindemann seine Solo-Tour vor mehr als 10.000 Fans in Leipzig. Die Tournee führt durch Europa - und bis nach Australien.
Mehr Artikel