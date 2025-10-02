Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
KSC-Neuzugang Roko Šimić (l) läuft den Gegenspielern noch zu selten davon.
KSC-Neuzugang Roko Šimić (l) läuft den Gegenspielern noch zu selten davon. Bild: Robert Michael/dpa
KSC-Neuzugang Roko Šimić (l) läuft den Gegenspielern noch zu selten davon.
KSC-Neuzugang Roko Šimić (l) läuft den Gegenspielern noch zu selten davon. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Karlsruher SC setzt bei Stürmer Šimić auf Geduld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Spiel bei Dynamo Dresden hofft der Karlsruher SC weiter auf einen Formanstieg von Angreifer Šimić. Trainer Eichner rechnet aber nicht mit einem plötzlichen Durchbruch.

Karlsruhe.

Trainer Christian Eichner hofft beim Karlsruher SC weiter auf den Durchbruch von Neuzugang Roko Šimić, auch wenn sich der formschwache Stürmer zuletzt mit Joker-Einsätzen begnügen musste. Eichner berichtete vor dem Spiel des Fußball-Zweitligisten am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Nitro) bei Dynamo Dresden von einem langen Gespräch mit dem von Cardiff City ausgeliehenen gebürtigen Mailänder, der für andere Clubs auch neunmal in der Champions League spielte.

Kollege Egloff als Vorbild 

"Er selbst und wir kontrollieren nun in kurzen Abständen die Fortschritte. Jeder Spieler hat unsere volle Unterstützung" erklärte der Coach. Das sei auch bei dem mittlerweile formstarken Mittelfeldspieler Lilian Egloff so gewesen, "der anfangs auch Geduld brauchte".

In Egloff, Philipp Förster und dem derzeit gesetzten Fabian Schleusener hat Eichner in der Offensive durchaus Alternativen zu Šimić. Ein festes Sturmduo erwartet der 42-Jährige vorerst jedoch nicht. "Die Länderspielpause wird uns aber helfen, Spieler stärker auf ihren besten Positionen einzusetzen", sagte er. 

Noch schwerer als die ungelöste Stürmerfrage wiegt der Ausfall von Abwehrchef Marcel Franke auf unbestimmte Zeit. Der 32-Jährige leidet an einem Faserriss in der Bauchmuskulatur. "Das ist ein herber Verlust, weil er uns sowohl sportlich in der Innenverteidigung als auch als Führungskraft fehlen wird", meinte Eichner. In Dresden ist zudem der Einsatz von Rechtsverteidiger Sebastian Jung wegen Rückenproblemen weiter fraglich. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
27.09.2025
2 min.
Nur einer trifft - KSC schlägt Magdeburg mit 1:0
Die Zuschauer sahen im Karlsruher Wildpark ein intensives Spiel.
Der Karlsruher SC und der 1. FC Magdeburg erspielten sich in einer spannenden Zweitliga-Partie reihenweise Torchancen, doch nur KSC-Profi Kobald trifft.
21.09.2025
2 min.
Holstein Kiel stoppt Karlsruher SC mit 3:0
Trotz verschossenen Elfmeters einer der Besten: Kiels Jonas Therkelsen
Der Karlsruher SC war die einzige ungeschlagene Zweitliga-Mannschaft. Durch das 0:3 bei Holstein Kiel ist dieser Status dahin. Der Bundesliga-Absteiger aus dem Norden darf wieder nach oben schielen.
Mehr Artikel