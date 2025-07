Katastrophenalarm in der Gohrischheide aufgehoben

Tagelang war die Lage bei dem verheerenden Waldbrand in der Gohrischheide äußerst kritisch. Jetzt konnte endlich Entwarnung gegeben werden.

Zeithain/Meißen.

Beim großen Waldbrand in der Gohrischheide hat sich die Lage acht Tage nach Ausbruch des Feuers entspannt. Der Landkreis Meißen hob den Katastrophenalarm für die Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie die Stadt Gröditz auf. Er war am Donnerstag voriger Woche ausgerufen worden. Zwei Tage vorher war der Brand in dem stark munitionsbelasteten Gebiet an der Landesgrenze zu Brandenburg ausgebrochen.