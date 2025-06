Katholische Bistümer lösen Missbrauchskommission auf

Ein gemeinsames Gremium der Bistümer Berlin, Görlitz und Dresden-Meißen sollte die Untaten der Vergangenheit aufklären und aufarbeiten. Das Unterfangen ist gescheitert.

Berlin.

Die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in den katholischen Diözesen Berlin, Görlitz und Dresden-Meißen in einer gemeinsamen Kommission ist vorerst gescheitert. Das Gremium werde aufgelöst, teilte das Erzbistum Berlin mit. Nach weiteren Rücktritten aus der Kommission hätten die Bischöfe entschieden, die Amtszeit der verbliebenen Mitglieder zum 31. Mai zu beenden, hieß es in einer Mitteilung.