Die Schauspielerin Katrin Sass erhält für ihr Lebenswerk die "Goldene Henne" (Archivbild).
Die Schauspielerin Katrin Sass erhält für ihr Lebenswerk die "Goldene Henne" (Archivbild). Bild: Jens Kalaene/dpa
Sachsen
Katrin Sass erhält "Goldene Henne" für Lebenswerk
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Polizeiruf 110", "Good Bye, Lenin" und "Usedom-Krimi": Katrin Sass prägte deutsche Film- und Fernsehgeschichte. Warum ihr Lebenswerk nun mit einer besonderen Trophäe geehrt wird.

Leipzig.

Die Schauspielerin Katrin Sass (68) erhält eine "Goldene Henne" für ihr Lebenswerk. Sie sei eine Legende und schon zu DDR-Zeiten ein Publikumsliebling gewesen, teilte Hubert Burda Media mit. Sass sei wunderbar wandelbar, ein gesamtdeutscher Star, der jede Rolle in Perfektion ausfüllt. 

Nach der Wende feierte die gebürtige Schwerinerin als "Polizeiruf 110"-Kommissarin Erfolge und begeisterte ein Millionenpublikum in Kino und Fernsehen in der Tragikomödie "Good Bye, Lenin" und in der Historienserie "Weissensee". Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt sie im "Usedom-Krimi" der ARD die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow.

Vergeben wird der Medienpreis am 12. September in der Messe Leipzig, die Gala wird live erstmals im Ersten ausgestrahlt. Bisher war die Preisverleihung im dritten Programm des MDR Fernsehens übertragen worden. Moderatoren des Abends sind Florian Silbereisen und Kai Pflaume.

Die Gewinner erhalten eine Skulptur in Vogelform. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann. (dpa)

