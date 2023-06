Katze stirbt nach Schussverletzung: Zeugen gesucht

Eine Katze ist in Schmölln-Putzkau (Landkreis Bautzen) mit einer Schusswaffe so stark verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. Die Katzenbesitzerin brachte das Tier mit starken Blutungen zu einem Tierarzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dieser habe ein Projektil in der Katze gefunden. Aufgrund der massiven Verletzung wurde die Katze am Dienstag schließlich eingeschläfert. Die Polizei ermittelt aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. (dpa)