„Kaufen Bumm-Bumm?“ Die irre Shoppingwelt im tschechischen Erzgebirgsdorf Potůčky

Sachsen
Aus dem einst deutschböhmischen Breitenbach machten Vietnamesen ein Paradies für sächsische Einkaufstouristen. Hier bekommt man fast alles - von Landser-Shirts über falsche Labubus bis zu verbotenem Feuerwerk.
„Finger weg - sonst Finger weg!“ Die Warnung hängt an der letzten Straßenlaterne in Sachsen. Die Bundespolizei hat das Plakat angebracht, um auf die Gefahren illegaler Pyrotechnik hinzuweisen. Nur drei Schritte dahinter endet ihre Zuständigkeit. Dort beginnt eine bunte Basarwelt, in der andere Regeln und Gesetze gelten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.