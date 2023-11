Kaufkraft-Ranking: Landkreise deutlich vor Großstädten

Hohe Lebenshaltungskosten schmälern die Attraktivität der großen Städte - auch in Sachsen. Im Umland und in kleineren Städten ist die Kaufkraft oft besser, wie eine Studie zeigt.

Leipzig.

Die höchste Kaufkraft in Sachsen sitzt nicht in den Großstädten. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, gehen die ersten Plätze im Freistaat an Landkreise, wie Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen.