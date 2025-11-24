Kaum Zuwachs an Windrädern: Windenergieverband knöpft sich Michael Kretschmer vor

Sachsen
Im laufenden Jahr geht im Freistaat gut ein Dutzend neue Windkraftanlagen in Betrieb. Sachsen sei damit an letzter Stelle im Bundesvergleich, schimpft ein Experte. „Und das seit Jahr und Tag.“
Sachsens Abstand zu den anderen Bundesländern bei der Nutzung der Windenergie wächst. Laut dem Windenergie-Experten Hans-Jürgen Schlegel bekommt der Freistaat bis Jahresende insgesamt lediglich 13 neue Anlagen. Zwölf seien bereits in Betrieb, eine weitere werde bis Jahresende ans Netz gehen, sagte Schlegel beim 25. Windenergietag am Montag in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.