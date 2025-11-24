Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Während in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 mehr als 100 neue Windräder errichtet wurden, war es in Sachsen nur ein Bruchteil davon.
Während in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 mehr als 100 neue Windräder errichtet wurden, war es in Sachsen nur ein Bruchteil davon.
Sachsen
Kaum Zuwachs an Windrädern: Windenergieverband knöpft sich Michael Kretschmer vor
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im laufenden Jahr geht im Freistaat gut ein Dutzend neue Windkraftanlagen in Betrieb. Sachsen sei damit an letzter Stelle im Bundesvergleich, schimpft ein Experte. „Und das seit Jahr und Tag.“

Sachsens Abstand zu den anderen Bundesländern bei der Nutzung der Windenergie wächst. Laut dem Windenergie-Experten Hans-Jürgen Schlegel bekommt der Freistaat bis Jahresende insgesamt lediglich 13 neue Anlagen. Zwölf seien bereits in Betrieb, eine weitere werde bis Jahresende ans Netz gehen, sagte Schlegel beim 25. Windenergietag am Montag in...
