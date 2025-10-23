Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Keine Schüsse, natürliche Todesursache bei zwei toten Wölfen im Raum Hoyerswerda. (Symbolbild)
Keine Schüsse, natürliche Todesursache bei zwei toten Wölfen im Raum Hoyerswerda. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Keine Schüsse, natürliche Todesursache bei zwei toten Wölfen im Raum Hoyerswerda. (Symbolbild)
Keine Schüsse, natürliche Todesursache bei zwei toten Wölfen im Raum Hoyerswerda. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Sachsen
Kein Abschuss – Wölfe starben natürlichen Tod
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kürzlich wurden zwei tote Wölfe in Ostsachsen gefunden. Der Verdacht, dass sie erschossen wurden, hat sich nicht bestätigt. Aber woran starben die Tiere dann?

Dresden.

Die beiden im Landkreis Bautzen tot aufgefunden Wölfe sind nicht erschossen worden. Die Tiere starben eines natürlichen Todes, teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden mit. Als Grund nannten die Experten eine "eine innerartliche Auseinandersetzung" – also einen Kampf zwischen den beiden Jungtieren. Zunächst hatte der Verdacht bestanden, dass die Tiere erschossen worden waren.

Nach einer Untersuchung am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin könne dies aber ausgeschlossen werden, hieß es. Auch eine radiologische Untersuchung habe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gezeigt. 

Verletzungen ließen Verdacht auf illegalen Abschuss aufkommen

Bei den beiden Wölfen handelt es sich den Angaben zufolge um junge Weibchen. Sie waren in den vergangenen Tagen im Raum Hoyerswerda gefunden worden. Aufgrund der Verletzungen hatten Experten zunächst einen illegalen Beschuss vermutet. 

Konflikte zwischen Wölfen seien nicht ungewöhnlich, hieß es. Die Tiere beanspruchten sowohl Lebensraum als auch Nahrung und verteidigten diese. Solche Konkurrenz könne zu Kämpfen, Verletzungen oder zum Tod führen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
2 min.
Wolf suchte in Bautzen Gärten auf - jetzt ist er gestorben
Der Wolf wurde zuletzt Mitte September gesichtet. (Symbolbild)
Im Landkreis Bautzen näherte sich ein Wolf immer wieder Häusern und Gärten. Nun wurde der Kadaver des Tieres gefunden. Das 13 Jahre alte Weibchen starb wohl an Altersschwäche.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:34 Uhr
1 min.
Zwei tote Wölfe gefunden – Verdacht auf Schusswunden
In Deutschland steht der Wolf unter strengem Schutz. (Symbolbild)
Binnen zwei Tagen werden zwei tote Wölfe gefunden – vermutlich erschossen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
Mehr Artikel