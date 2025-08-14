Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Veronika Smalko hilft Geflüchteten, sich schneller in Deutschland zurechtzufinden.
Veronika Smalko hilft Geflüchteten, sich schneller in Deutschland zurechtzufinden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Sachsen
Kein Bürgergeld für Ukrainer? „Jeden Tag sehe ich Frauen weinen“
Redakteur
Von Nicole Jähn
Wie erleben Ukrainer die Debatte ums Streichen des Bürgergelds und woran hakt es beim Jobeinstieg? Warum ausgerechnet eine Ukrainerin sich fürs Streichen des Bürgergelds ausspricht.

Die Debatte ums Bürgergeld für Flüchtlinge aus der Ukraine nimmt auch in Sachsen an Schärfe zu. Nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Abschaffung des Zugangs zum Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine plädierte, äußerte sich auch Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) zuletzt kritisch und forderte...
Mehr Artikel