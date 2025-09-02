Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert freut sich auf das erste Saison-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. (Archivbild)
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert freut sich auf das erste Saison-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert freut sich auf das erste Saison-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. (Archivbild)
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert freut sich auf das erste Saison-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Kein Gedanke an Füchse: Magdeburg-Fokus liegt auf Eisenach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag muss der SC Magdeburg beim Meister in Berlin ran. Trainer Wiegert widmet die volle Aufmerksamkeit aber zunächst einem anderen Gegner.

Magdeburg.

Vor dem ersten Saison-Heimspiel des SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga gegen den ThSV Eisenach blendet Trainer Bennet Wiegert das folgende Topspiel beim Meister Füchse Berlin komplett aus. "Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich gucke gar nicht Richtung Berlin. Der volle Fokus liegt auf Eisenach, und den versuche ich auch maximal auf die Mannschaft zu projizieren", sagte Wiegert.

Am Mittwoch (20.00 Uhr/Dyn) empfängt der Champions-League-Sieger die Thüringer, ehe es drei Tage später in der Hauptstadt zum Duell mit dem Titelverteidiger kommt. "Die Mannschaft ist sensibel. Die bekommt das mit, wenn ich die Aufmerksamkeit auf andere lege. Das hat auch etwas mit Respekt gegenüber Eisenach zu tun. Es geht erst einmal nur um dieses Spiel", bekräftigte Wiegert.

Dem klaren 34:21-Sieg gegen den Rivalen in der Vorbereitung beim Wartburg-Cup misst der 43-Jährige keine große Bedeutung bei. "Das war kein Punktspiel und hatte auch keinen Punktspielcharakter. Das war nicht das Gesicht, was Eisenach in der Bundesliga zeigen wird", warnte Wiegert. Generell verspüre er bei seinen Spielern aber "Freude, sich vor eigenem Publikum präsentieren zu können. Genauso soll es sein", sagte der SCM-Trainer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
SC Magdeburg verpflichtet Kroaten Mandic als Portner-Ersatz
Kroatiens Torwart Matej Mandic wechselt zum Champions-League-Sieger SC Magdeburg. (Archivbild)
Nach der Dopingsperre von Nikola Portner bis zum 10. Dezember ist der SCM nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ein Kroate soll die doppelte Lücke im Tor langfristig schließen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
14.08.2025
2 min.
SC Magdeburg peilt Titelverteidigung beim Wartburg-Cup an
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen.
Auf den SC Magdeburg wartet ein erster Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei wollen die Handballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Mehr Artikel