  • Kein Platz für Fremdenfeindlichkeit: Feldschlößchen trennt sich von rechtsextremem Azubi

Sachsen
Kein Platz für Fremdenfeindlichkeit: Feldschlößchen trennt sich von rechtsextremem Azubi
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 19-Jähriger steht derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Inzwischen gehen er und sein bekannter ehemaliger Arbeitgeber getrennte Wege.

Görlitz/Dresden.

Wegen eines Angriffs auf Linke in Görlitz müssen sich drei Tatverdächtige vor Gericht verantworten. Einer von ihnen arbeitete als Auszubildender bei der Dresdner Feldschlößchen-Brauerei. Das Unternehmen trennte sich von ihm.

Die Aufnahmen sind beklemmend: Eine Gruppe der „Jungen Nationalisten“ (JN) – also der Nachwuchs der rechtsextremen Partei „Die Heimat“ – marschiert auf.

Die Teilnehmer skandieren immer wieder die strafbare NS-Parole „Deutschland erwache!“. Ganz vorne marschiert Finley P., der laut „Spiegel“ Anführer der sogenannten „Elblandrevolte“ war – einem lokalen Ableger der JN.

Attacke auf Linke im Dezember 2024

Nicht nur die NS-Parole wird in dem Video, welches „Spiegel“ im Februar auf seinem Instagram-Account postet, verwendet. Auch gegen Homosexuelle wird gehetzt: „HIV, hilf uns doch, Schwule gibt es immer noch.“ Schließlich greift die Polizei ein.

Seit Montag muss sich P. gemeinsam mit zwei anderen Männern vor dem Görlitzer Amtsgericht verantworten. Es geht um gefährliche Körperverletzung. In der Nacht auf den 21. Dezember 2024 attackierten laut Landeskriminalamt sechs bis acht vermummte Nazischläger eine Gruppe von fünf Linken in Görlitz, drei davon (zwei Frauen, ein Mann) wurden verletzt, kamen ins Krankenhaus.

Unter den Angegriffenen war auch die Linken-Lokalpolitikerin Samara Schrenk. Schrenk ist Vorsitzende des Bündnisses „Klare Kante“, organisiert in Görlitz Demos gegen Rechtsextremismus.

Nach der Tat schnappte die Polizei zwei der nun angeklagten Männer, fand bei ihnen Schutzhandschuhe und Pyrotechnik. Bei seien „polizeibekannt und der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen“, so das LKA später.

Instagram-Account leakt P.s Arbeitgeber

Bereits im Januar dieses Jahres wurde öffentlich, bei welcher Firma Finley P. arbeitet: bei der Feldschlößchen-Brauerei. Dies machte etwa der Instagram-Account „Antifa Elbflorenz“ öffentlich, bezeichnete P. als „Gesicht der Dresdner Nazigruppe Elblandrevolte“ und forderte: „Neonazis müssen ihre Jobs und Ausbildungen verlieren.“ User wurden aufgefordert, entsprechend Druck auf den Ausbildungsbetrieb auszuüben.

Wie die „Sächsische Zeitung“ nun meldet, ist P. seinen Job bei der Dresdner Brauerei inzwischen los. „Finley P. steht in keinem Arbeitsverhältnis mit Feldschlößchen mehr“, so der Konzern gegenüber der Zeitung.

Weitere Details dazu, etwa, ob P. oder die Brauerei die Kündigung eingereicht hatten bzw. wann dies geschah, gab es nicht. Laut Zeitung habe der 19-Jährige vor Wochen in einem Livestream behauptet, selbst gekündigt und sich mittlerweile eine andere Beschäftigung gesucht zu haben.

Bereits nachdem P.s Ausbildungsverhältnis bekannt gemacht wurde, distanzierte sich die Traditionsbrauerei von ihrem Auszubildenden: „Zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns war uns nicht bekannt, dass der Auszubildende eine Gesinnung teilt, die sich in diskriminierender Weise gegen andere Menschen richtet und diese aktiv in der Öffentlichkeit verfolgt.“

Fremdenfeindlichkeit toleriere man in der Brauerei nicht. (phy)

