Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nico Schlotterbeck stand wieder in der Startelf.
Nico Schlotterbeck stand wieder in der Startelf. Bild: Bernd Thissen/dpa
BVB-Coach Niko Kovac ärgert sich über den verpassten Sieg.
BVB-Coach Niko Kovac ärgert sich über den verpassten Sieg. Bild: Bernd Thissen/dpa
Kampf um jeden Zentimeter zwischen Dortmund und Leipzig.
Kampf um jeden Zentimeter zwischen Dortmund und Leipzig. Bild: Bernd Thissen/dpa
Nico Schlotterbeck stand wieder in der Startelf.
Nico Schlotterbeck stand wieder in der Startelf. Bild: Bernd Thissen/dpa
BVB-Coach Niko Kovac ärgert sich über den verpassten Sieg.
BVB-Coach Niko Kovac ärgert sich über den verpassten Sieg. Bild: Bernd Thissen/dpa
Kampf um jeden Zentimeter zwischen Dortmund und Leipzig.
Kampf um jeden Zentimeter zwischen Dortmund und Leipzig. Bild: Bernd Thissen/dpa
Sachsen
Kein Sieger im Verfolgerduell: BVB und Leipzig spielen 1:1
Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein intensiver Fight, zwei verschiedene Spielstile - und am Ende kein Sieger zwischen dem BVB und Leipzig. Dortmund ist dem Dreier zum Schluss näher.

Dortmund.

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben im Bundesliga-Verfolgerduell Big Points liegen gelassen. Vor dem zweiten Topspiel des sechsten Spieltages zwischen Eintracht Frankfurt und Spitzenreiter Bayern München trennten sich beide Teams 1:1 (1:1) und bleiben hinter dem Rekordmeister auf Rang zwei (BVB) und drei (Leipzig).

In einem intensiven, aber wenig spektakulären Spitzenduell egalisierte Dortmunds Yan Couto (23. Minute) die Führung von Leipzigs Christoph Baumgartner (7.) vor 81.365 Zuschauern im abermals ausverkauften Signal Iduna Park.

Damit sind die Dortmunder inzwischen zwar seit saisonübergreifend 14 Partien ungeschlagen, verpassten aber zumindest einen vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Vor allem zum Ende der Partie war Dortmund dem Sieg näher. Leipzig ließ nach zuvor vier Siegen am Stück wieder Punkte liegen.

Schlotterbeck-Foul leitet Leipzigs Führung ein

Das Duell der beiden unterschiedlichen Bayern-Verfolger wurde von Beginn an mit hoher Intensität geführt. Während der BVB versuchte, spielerisch Druck aufzubauen, bestand das RB-Spiel wie stets aus schnellen Umschaltmomenten und hohem Anlaufen. Die Gäste gingen auch mit ihrer ersten Chance in Führung. RB-untypisch fiel Baumgartners zweiter Saisontreffer nach einem langen Schlag von Nicolas Seiwald in den Strafraum. Assan Quedraogo köpfte den Ball vor die Füße Baumgartners, der aus kurzer Distanz einschob.

Vorausgegangen war dem Treffer eine unglückliche Aktion von Nico Schlotterbeck. Der Nationalverteidiger war nach seiner Startelfpause in der Champions League gegen Athletic Bilbao wieder in die Mannschaft rotiert, sah aber früh die Gelbe Karte. Der 25-Jährige war gegen Romulo deutlich zu spät in den Zweikampf gekommen.

Kovac-Rotation führt zu Ärger bei Bellingham

BVB-Coach Niko Kovac hatte sein Team im Vergleich zum Bilbao-Spiel auch auf drei weiteren Positionen geändert. Unter anderem saß der teuerste Sommer-Zugang Jobe Bellingham diesmal zunächst wieder nur auf der Bank, was Kovac vor dem Spiel schon unangenehme Fragen einbrachte. Dem Vernehmen nach sollen der Engländer und seine Familie unzufrieden mit den Einsatzzeiten des Bruders des früheren BVB-Stars Jude Bellingham sein.

"Dass Jobe womöglich mehr spielen will, ist klar. Das ist auch okay", bestätigte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN. Kovac rechtfertigte seine Rotation mit der hohen Belastung. "Wir wissen alle: Wenn man jeden dritten Tag spielt, und wir haben viele Nationalspieler, dann ist es einfach nicht möglich. Kein Mensch dieser Welt wird das Niveau oben halten können über die komplette Spielzeit", sagte Kovac.

Dortmund tat mehr fürs Spiel, belohnte sich aber nicht

Auch zunächst ohne den später eingewechselten Belligham war Dortmund trotz des Rückstands das spielstärkere Team. Couto belohnte den BVB für seine Angriffsbemühungen mit dem Ausgleich. Für den Brasilianer war es das erste Bundesligator im 26. Spiel. Bis zur Pause beruhigte sich das Spiel etwas, blieb aber intensiv.

Nach dem Seitenwechsel drückten nun beide Teams auf den Sieg und lieferten sich einen intensiven Fight. Während die Gäste stets gefährlich blieben, war Dortmund insbesondere zum Spielende hin das aktivere und agilere Team. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
05.10.2025
3 min.
Noch nicht gut genug: BVB lässt Bayern vor Gipfel ziehen
Harter Fight auf Augenhöhe: Dortmund und Leipzig spielen 1:1
Borussia Dortmund bleibt zwar ungeschlagen, doch das 1:1 gegen Leipzig zeigt: Für den Angriff auf den FC Bayern reicht es noch nicht. Was Kapitän Schlotterbeck dazu sagt.
Carsten Lappe, dpa
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
02.10.2025
4 min.
"Heiß" auf Leipzig: Reifer BVB vor Bundesliga-Gradmesser
Der BVB hat derzeit viel Grund zur Freude.
Auf die Champions League folgt für Borussia Dortmund das Topspiel in der Liga. Für einen derzeit stark aufspielenden BVB-Profi ist es ein besonderes Wiedersehen.
Thomas Eßer, dpa
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
Mehr Artikel