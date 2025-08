Kein Sommerwetter in Aussicht - Mehr Regen

In den nächsten Tagen wird es noch einmal etwas kühler. Dabei hat das ungemütliche Regenwetter den Sommer weiter fest im Griff. Besserung ist nicht in Sicht.

Dresden/Magdeburg/Erfurt. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bleibt es regnerisch und kühl. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestimmen dichte Wolken, Regen und einzelne Gewitter die Aussichten auch über das Wochenende hinaus.

Der Tag verläuft in allen drei Bundesländern nass. Ab dem Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich, teils mit Böen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad.

Auch zum Start in das Wochenende bleibt es unbeständig. Regen und örtliche Gewitter wechseln sich mit trockenen Abschnitten ab. Ab Samstag schaffen es die Temperaturen nur in Sachsen-Anhalt auf 20 Grad, in Thüringen und Sachsen bleiben sie darunter. Auch die neue Woche bringt laut DWD keine Wetteränderung. (dpa)