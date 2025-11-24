Kein Verkehrschaos trotz Schneefalls und Regens in Sachsen

Schnee und Glätte auf den Straßen - doch große Verkehrsprobleme auf den Autobahnen in Sachsen bleiben bisher aus. Dennoch warnt der Verkehrsdienst weiterhin vor der Glätte.

Dresden. Trotz des Wintereinbruchs mit Schneefall und Regen ist ein Verkehrschaos auf den sächsischen Autobahnen bislang ausgeblieben. Wie die Leitstellen der Autobahnpolizei mitteilten, gab es überwiegend nur kleinere Zwischenfälle.

Einzig auf der A72 in Richtung Chemnitz kam es an der Anschlussstelle Espenhain südlich von Leipzig zu einem Unfall, weshalb die Richtungsfahrbahn gesperrt wurde. Inzwischen rollt der Verkehr dort wieder. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 35-Jähriger bei schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen die Kontrolle auf der glatten Straße. Sein Wagen geriet ins Schleudern und krachte gegen die Schutzplanken.

Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden. Ein Lkw schrammte später den Unfallwagen, ohne dass weitere Schäden entstanden. Eine Autofahrerin fuhr gegen einen eingesetzten Streifenwagen an der Unfallstelle und beschädigte den Außenspiegel. Ein weiterer Wagen prallte gegen eine Warnbarke der Polizei und fuhr davon. Die Polizei sucht nach dem Fahrer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute tagsüber allenfalls in Hochlagen noch mit Glättegefahr durch gefrierenden Sprühregen oder geringen Schneefall. In der Nacht zum Dienstag sei gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Regen möglich und in den Hochlagen vereinzelt auch durch etwas Neuschnee. (dpa)