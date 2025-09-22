Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die zweite Verhandlungsrunde in der Stahlbranche blieb ohne Ergebnis. (Archivbild)
Die zweite Verhandlungsrunde in der Stahlbranche blieb ohne Ergebnis. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Die zweite Verhandlungsrunde in der Stahlbranche blieb ohne Ergebnis. (Archivbild)
Die zweite Verhandlungsrunde in der Stahlbranche blieb ohne Ergebnis. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Keine Einigung: Ost-Stahlindustrie drohen Warnstreiks
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach gescheiterten Tarifgesprächen drohen der ostdeutschen Stahlindustrie Warnstreiks. Die IG Metall hält das Arbeitgeber-Angebot für unzureichend und fordert dauerhafte Lohnerhöhungen.

Berlin/Leipzig.

Die zweite Tarifverhandlung für die rund 8.000 Beschäftigten der ostdeutschen Stahlindustrie hat ohne Ergebnis geendet. Die IG Metall wies ein Angebot der Arbeitgeber als unzureichend zurück, wie die Gewerkschaft mitteilte. "Die Beschäftigten brauchen eine dauerhafte Erhöhung ihrer Entgelte", sagte IG Metall-Bezirksleiter Jan Otto. Mit Einmalzahlungen allein ließen sich die Reallöhne nicht sichern.

Die Arbeitgeber hatten nach Gewerkschaftsangaben Einmalzahlungen von jeweils 250 Euro zum 1. Januar 2026 und zum 1. Juni 2026 angeboten - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Eine dauerhafte Erhöhung der Entgelte lehnten sie den Angaben zufolge ab. Der Arbeitgeberverband Stahl verwies zu Beginn der Verhandlungen auf die "schwierige Lage" der deutschen Stahlindustrie. Die Forderung nach Entgelterhöhungen übersteige die Möglichkeiten der Unternehmen in der aktuellen Situation, hieß es. 

Die Branche leidet unter Konjunkturschwäche, teurer Energie, Billigimporten aus China sowie hohen US-Zöllen. Zudem müssen die Betriebe Milliarden in den Umbau hin zu einer weniger klimaschädlichen Stahlproduktion investieren. Auch Krisen in wichtigen Abnehmerbranchen wie der Autoindustrie belasten. 

Einmalzahlungen gegen Preissteigerung? IG Metall winkt ab

Die IG Metall fordert ein Paket, das den Beschäftigten Sicherheit durch stabile Reallöhne und den Erhalt von Arbeitsplätzen gibt. Auf eine konkrete Prozentforderung verzichtet sie angesichts der instabilen wirtschaftlichen Lage.

Otto sagte, die IG Metall habe mit ihrer Forderung gezeigt, dass sie in der schwierigen Lage neue Wege einschlage. "Leider sind die Arbeitgeber bisher nicht bereit, dabei mitzugehen", kritisierte er. Einmalzahlungen seien völlig ungeeignet, um bei dauerhaft steigenden Preisen die Reallöhne zu sichern. Das Angebot sei inakzeptabel, weshalb die Gewerkschaft nun die Vorbereitungen für Warnstreiks ab dem 1. Oktober intensivieren werde.

Ein letztes Zeitfenster für Einigung

Verhandlungsführerin Sophie Jänicke warf den Arbeitgebern vor, mit ihrem Angebot in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. "Bei der nächsten Verhandlung haben sie noch die Chance, in der Friedenspflicht mit einem deutlich verbesserten Angebot eine Einigung zu ermöglichen", sagte sie. Unverzichtbar dafür sei eine prozentuale Erhöhung der Entgelte. Man wolle in dieser Lage keine Eskalation des Tarifkonflikts, sei dazu aber bereit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
16.09.2025
2 min.
Stahlbranche in "schwieriger Lage" - Tarifgespräche begonnen
"Stahlkind" ist auf einem IG Metall-T-Shirt zu lesen, das der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler, zum Auftakt der Tarifverhandlungen trägt.
Der Stahlindustrie geht es nicht gut. Bei den Tarifverhandlungen legt die IG Metall deshalb Wert auf Beschäftigungssicherung. Völlig ohne Lohnplus soll es aber nicht ausgehen.
19:03 Uhr
2 min.
Stahlbranche in "schwieriger Lage" - Tarifgespräche begonnen
"Stahlkind" ist auf einem IG Metall-T-Shirt zu lesen, das der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler, zum Auftakt der Tarifverhandlungen trägt.
Der Stahlindustrie geht es nicht gut. Bei den Tarifverhandlungen legt die IG Metall deshalb Wert auf Beschäftigungssicherung. Völlig ohne Lohnplus soll es aber nicht ausgehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel