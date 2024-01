Keine Party für Dotchev: 0:1 in Sandhausen

Das 333. Drittligaspiel von Trainer Dotchev war kein Grund zum Feiern. Aue verlor erstmals in Liga drei in Sandhausen und bleibt im Mittelfeld stecken.

Sandhausen.

Einen Grund zum Feiern gab es nicht. So reiste Pavel Dotchev bei seinem Schnapszahl-Jubiläum frustriert und angefressen ins Erzgebirge zurück. "Wir haben ein Spiel verloren, das wir nie verlieren dürfen", sagte der Trainer des FC Erzgebirge Aue, der sein 333. Drittligaspiel bestritt, nach dem 0:1 (0:1) am Mittwochabend beim SV Sandhausen. Die Veilchen haben damit den Sprung in die Spitzengruppe der 3. Liga verpasst und rutschten auf Rang elf ab. "Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu machen, mit der Leistung und der Einstellung der Mannschaft war ich zufrieden, das ist das, was zählt", sagte Dotchev beim TV-Sender Magentasport und ergänzte: "Der Gegner stand sehr tief und hat immer wieder gekontert. Es war nicht einfach für uns, uns spielerisch durchzusetzen."