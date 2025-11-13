Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland

Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.

Chemnitz.

Für Ikea-Kunden gehörte er in der Weihnachtszeit so selbstverständlich dazu, wie Kallax-Regale ins Arbeitszimmer oder Pax-Schränke ins Schlafzimmer: der Adventskalender des schwedischen Möbelriesen. Doch damit ist nun Schluss.

Fehlt dieses Jahr in deutschen Ikea-Filialen: der Adventskalender.
Fehlt dieses Jahr in deutschen Ikea-Filialen: der Adventskalender. Bild: Ikea
Fehlt dieses Jahr in deutschen Ikea-Filialen: der Adventskalender.
Fehlt dieses Jahr in deutschen Ikea-Filialen: der Adventskalender. Bild: Ikea

Wer auf der deutschen Ikea-Website danach sucht, der dürfte ein langes Gesicht machen. „Zeit für etwas Neues“, heißt es dort. Und: „Unsere Schokoadventskalender haben wir nicht mehr im Sortiment.“ Die Kunden erwarteten jedoch seit Oktober „wie immer viele Neuheiten und tolle Ideen für die Weihnachtszeit“.

Aber eben nicht mehr der Kalender, der mit Schoki und zwei sogenannten Aktionskarten (Einkaufsgutscheine im Mindestwert von 10 Euro) gefüllt war. Warum haben die Schweden den Kalender gestrichen?

Schoko-Zoff hinter den Kulissen

Gegenüber der „Bild“ bestätigte ein Unternehmenssprecher nur, dass man in diesem Jahr den Kalender nicht anbieten werde. Gründe nannte er jedoch keine. Wie das Boulevardblatt erfuhr, soll es hinter den Kulissen Streit zwischen Ikea und dem Bremer Schokoladenhersteller Hachez geben.

Aufgrund der gestiegenen Preise für Kakao hätte der Kalender (Preis bisher: knapp 13 Euro) offenbar spürbar verteuert werden müssen. Das wollte Ikea Deutschland offenbar nicht mitmachen. Ergebnis: Kein Adventskalender 2025.

Zumindest hierzulande. In Österreich und der Schweiz wird der Kalender weiterhin angeboten. Ein Blick auf die österreichische Ikea-Homepage verrät jedoch: Dort ist er merklich teurer geworden, kostet nun knapp 15 Euro. Ikea-Family-Mitglieder bekommen ihn jedoch für 11,99 Euro. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt. Und: Es ist nicht das einige Unternehmen, welches den Trend für sich entdeckt hat.
Erik Anke
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
15:49 Uhr
2 min.
Mann bei Streit in Leipzig schwer verletzt
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig kommt es zu einem Streit, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wird. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, gegen den bereits ein anderer Haftbefehl vorlag.
15:50 Uhr
2 min.
Möbel für den Flur: Tipps für enge Räume und mehr Stauraum
Helle Farben und gute Beleuchtung machen den Flur freundlicher: Mehrere Lichtquellen schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Nicht nur das Design und die Funktionalität sind beim Kauf wichtig: Worauf es noch ankommt, wenn man neue Möbel für den Flur sucht. Und was hilft, damit enge Eingangsbereiche nicht chaotisch wirken.
Mehr Artikel