Keine Titelparty, aber: Müller fühlt sich "ganz als Meister"

Gerne hätte Thomas Müller in Leipzig den Titel mit dem FC Bayern gefeiert. Dass die Meisterschaft durch einen späten Gegentreffer noch nicht ganz perfekt ist, schmälert seine Freude nicht so sehr.

Leipzig.

Bayern Münchens Thomas Müller konnte seine Gefühle nach dem Last-Minute-Schock bei RB Leipzig und der verschobenen Titelparty noch nicht so recht einordnen. "Ich fühle mich ganz als Meister, aber trotzdem sind wir es halt noch nicht. Das so ist so ein in-between-Ding", sagte der Ex-Weltmeister nach dem spektakulären 3:3 (0:2) bei Sky: "Aber wir werden es im Laufe des Abends schon noch rausfinden, wie wir unsere Gefühle sortieren und machen es dann nächste Woche klar."