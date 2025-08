Kicken im Schlamm: Titelkampf im Matschfußball

Hier bleibt keiner sauber: Beim Matschfußball-Turnier in Nordsachsen kämpfen zehn Teams um die deutsche Meisterschaft.

Doberschütz.

Sie spielen in knöcheltiefem Schlamm statt auf gepflegtem Rasen: Zehn Teams haben in Nordsachsen um den Deutschen Meistertitel im Matschfußball gekämpft. Acht Männer- und zwei Frauenmannschaften traten an, wie Organisator Stephan Guth sagte. Angesichts des Morasts auf dem Spielfeld seien die Spiele konditionell eine Herausforderung.