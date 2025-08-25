Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Kilogramm Methamphetamin haben Ermittler bei Durchsuchungen Mitte August in Erfurt entdeckt.
Mehrere Kilogramm Methamphetamin haben Ermittler bei Durchsuchungen Mitte August in Erfurt entdeckt. Bild: --/ZFA Dresden/dpa
Mehrere Kilogramm Methamphetamin haben Ermittler bei Durchsuchungen Mitte August in Erfurt entdeckt.
Mehrere Kilogramm Methamphetamin haben Ermittler bei Durchsuchungen Mitte August in Erfurt entdeckt. Bild: --/ZFA Dresden/dpa
Sachsen
Kiloweise Meth und Koks in Erfurter Garage entdeckt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer Erfurter Garage stoßen Beamte auf ein Lager mit den aufputschenden Substanzen. Die Ermittlungen, die zu dem Fund führten, laufen auch über eine Spezialgruppe.

Erfurt/Dresden.

In einer Garage in Erfurt haben Ermittler größere Mengen an illegalen Drogen entdeckt. Die Beamten stellten insgesamt zehn Kilogramm Methamphetamin und zwei Kilogramm Kokain sicher, wie das Zollfahndungsamt Dresden mitteilte. Ein 34 Jahre alter Mann sei vor Ort festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Diese dauern weiter an. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten Mitte August auch ein Wohnhaus und eine weitere Garage in Erfurt.

Im Einsatz war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Thüringen, in der Fachleute des Landeskriminalamts Thüringen und des Zollfahndungsamts Dresden zusammenarbeiten. Die Expertengruppe bekämpft laut Mitteilung thüringenweite und grenzüberschreitende Drogenkriminalität und ermittelt im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Polizei stellt Motorräder und Bargeld im Rockermilieu sicher
Bei Durchsuchungen im Rocker-Milieu hat die Polizei zehn Motorräder sichergestellt.
Die Polizei durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume in drei Bundesländern und ermittelt gegen zehn Beschuldigte. Der Verdacht: Schwere räuberische Erpressung.
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
21.08.2025
2 min.
77-jähriger Deutscher mit vier Kilo Kokain in Perth erwischt
Das Kokain wurde in einem Rucksack des Deutschen entdeckt. (Symbolbild)
Im australischen Perth steht ein Deutscher vor Gericht: In seinem Gepäck fanden Beamte Kokain im Millionenwert. Welche Strafe droht?
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel