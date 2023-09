Kim und Upamecano fit: Bayern in Top-Besetzung in Leipzig

Leipzig.

Mit dem fitten Innenverteidiger-Duo Minjae Kim und Dayot Upamecano geht der FC Bayern München in das Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig. Das Duo kehrt nach einer Verletzungspause in die Startelf zurück. Routinier Thomas Müller ist ebenfalls wieder fit, sitzt am Samstagabend in der Leipziger Arena zunächst auf der Bank. Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss auf Matthijs de Ligt (Schlag aufs Knie) und Serge Gnabry (Unterarmbruch) verzichten.