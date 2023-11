Kind allein zuhause: Aus verqualmter Wohnung gerettet

Dresden.

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist aus einer verqualmten Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dresden gerettet worden. Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchwarnmelders gehört und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, wie die Feuerwehr Dresden am Donnerstag mitteilte. Die Sechsjährige war alleine in der Wohnung, die Eltern wurden von der Polizei kontaktiert.