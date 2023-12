Kind läuft vor Straßenbahn in Dresden: Drei Verletzte

Dresden.

Ein Kind ist an einer Haltestelle in Dresden vor eine einfahrende Tram gelaufen und von dieser gestreift worden. Der Vierjährige und zwei Fahrgäste, eine 65 Jahre alte Frau und ein 3 Jahre alter Junge, wurden bei dem Unfall am frühen Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt demnach nach der Unfallursache.