Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einer Streife (Symbolfoto) nahm in Leipzig die Verfolgung des Kindes auf dem Motorroller auf.
Einer Streife (Symbolfoto) nahm in Leipzig die Verfolgung des Kindes auf dem Motorroller auf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Einer Streife (Symbolfoto) nahm in Leipzig die Verfolgung des Kindes auf dem Motorroller auf.
Einer Streife (Symbolfoto) nahm in Leipzig die Verfolgung des Kindes auf dem Motorroller auf. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Sachsen
Kind rast in Sachsen auf gestohlenem Motorroller der Polizei davon
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Elfjähriger hat Sachsens Polizei in Atem gehalten. Die will ihn anhalten. Doch der Junge denkt nicht daran - und rast den Beamten auf dem gestohlenen Motorroller davon.

Leipzig.

Für die Polizeistreife hatte es eine Routinekontrolle werden sollen. Doch dann kam alles ganz anders, als sie in der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr morgens im Leipziger Stadtteil Neulindenau einen Jungen auf einem Motorroller anhalten wollten. Der war ihnen aufgefallen, weil er ohne Licht und ohne Helm unterwegs war. Doch statt zu stoppen, gab der Fahrer Gas und flüchtete.

In Park gestürzt

Auf seiner Flucht nahm der Junge dann laut Polizei anderen die Vorfahrt. Schließlich versuchte er die Beamten in einem Park abzuhängen, doch dort verlor er die Kontrolle über den Roller, stürzte und rannte in eine Unterkunft für Geflüchtete davon. Dort konnten ihn die Polizisten aber schnell identifizieren und stellen. Dabei stellte sich heraus, dass er erst elf Jahre alt ist. Der Motorroller war zuvor in Markkleeberg gestohlen worden. Er wurde sichergestellt.

Junge schon polizeibekannt

„Der Junge ist bereits polizeibekannt“, sagte der Leipziger Polizeisprecher Chris Graupner. „Er wurde nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben.“ Gegen ihn sind Anzeigen erstattet worden wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und besonders schweren Diebstahls. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Polizeigebäude in Leipzig beschädigt - Verdächtiger gefasst
In Leipzig ist ein Polizeigebäude beschädigt worden - wenig später wurde ein Tatverdächtiger gefasst. (Symbolbild)
Kurz nach Mitternacht wird ein Polizeigebäude beschmiert. Auch Fensterscheiben werden beschädigt. Es gibt zwei Verdächtige - einer wird gefasst.
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
07.11.2025
2 min.
Gefährlichster Bahnhof in Sachsen: Polizei greift in Leipzig jetzt durch
Die Bundespolizei wird jetzt gemeinsam mit der Landespolizei auf dem Leipziger Hauptbahnhof kontrollieren, ob das Waffenverbot an den Wochenenden eingehalten wird.
Im und rund um den Leipziger Hauptbahnhof kommt es jährlich zu Tausenden Straftaten. Die Gewaltdelikte darunter nehmen zu. Deshalb ist dort jetzt ein Messerverbot an Wochenenden verhängt worden.
Jürgen Becker
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel