Kind rast in Sachsen auf gestohlenem Motorroller der Polizei davon

Ein Elfjähriger hat Sachsens Polizei in Atem gehalten. Die will ihn anhalten. Doch der Junge denkt nicht daran - und rast den Beamten auf dem gestohlenen Motorroller davon.

Leipzig. Für die Polizeistreife hatte es eine Routinekontrolle werden sollen. Doch dann kam alles ganz anders, als sie in der Nacht zu Dienstag gegen 2 Uhr morgens im Leipziger Stadtteil Neulindenau einen Jungen auf einem Motorroller anhalten wollten. Der war ihnen aufgefallen, weil er ohne Licht und ohne Helm unterwegs war. Doch statt zu stoppen, gab der Fahrer Gas und flüchtete.

In Park gestürzt

Auf seiner Flucht nahm der Junge dann laut Polizei anderen die Vorfahrt. Schließlich versuchte er die Beamten in einem Park abzuhängen, doch dort verlor er die Kontrolle über den Roller, stürzte und rannte in eine Unterkunft für Geflüchtete davon. Dort konnten ihn die Polizisten aber schnell identifizieren und stellen. Dabei stellte sich heraus, dass er erst elf Jahre alt ist. Der Motorroller war zuvor in Markkleeberg gestohlen worden. Er wurde sichergestellt.

Junge schon polizeibekannt

„Der Junge ist bereits polizeibekannt“, sagte der Leipziger Polizeisprecher Chris Graupner. „Er wurde nach Hause gebracht und seiner Mutter übergeben.“ Gegen ihn sind Anzeigen erstattet worden wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und besonders schweren Diebstahls. (juerg)